Serviço de take away no Gavino Restaurante Bar

Resultante de uma nova parceria com a empresa Bring Eat, os nossos clientes têm agora a possibilidade de encomendar os seus pratos favoritos do nosso Restaurante, todos os dias, entre as 11h30 e as 23h, pelo 304500510 ou em www.bringeat.pt. Pode também instalar a App Bring Eat e terá a sua vida mais facilitada.

Teremos todos os nossos pratos disponíveis nesta plataforma, assim como os nossos vinhos e refrigerantes, mas estes últimos serão vendidos em tamanho superior (1 litro) e o mesmo acontecerá com as águas.

Garantimos um serviço de entregas rápido e eficiente, a um preço justo e com a mesma qualidade sem precisar de sair de casa.

Gavino Restaurante Bar

Contactos:

968 173 434 | 291 220 632

[email protected]

