Semana em destaque, no The Small House

A época carnavalesca foi de muito festa, cor e animação, onde estivemos presentes.

Pelos lados da Ponta do Sol, tivemos o cortejo de Domingo e a fantástica Noite Hippie, que levou centenas ao Centro Histórico da Ponta do Sol, uma vez mais.

Já pelos lados do Funchal, foi um fim de semana repleto de folia e muita festa, desde a Sexta a Terça-feira, onde marcamos pela diferença, na Placa Central.

A terminar a época de Carnaval, do presente ano, aproveitamos para agradecer a todas as pessoas que tornaram esta festividade ainda mais especial, nomeadamente a nossa equipa, presente nos dois espaços; colegas e demais entidades presentes na Placa Central; Secretaria Regional do Turismo, pela oportunidade e confiança; entidades que colaboraram na organização da Noite Hippie, na Ponta do Sol; e todas as pessoas que nos escolheram, como ponto de paragem e bons momentos.

Destacamos, também, termos tido o prazer de receber a visita da equipa de futebol “Anadia F.C.”, vinda do Continente, para participar no “Ponta do Sol Cup - 2020”.

O The Small House é paragem obrigatória, aquando da sua vinda à Madeira – 3ª visita em anos diferentes e consecutivos, ao nosso espaço.

Agradecemos por manterem a tradição. Um momento que nos marca muito, nesta altura do ano.

Para finalizar a semana, tivemos uma adição muito especial à nossa garrafeira - a edição especial Maldita - Barrel Aged.

A famosa Robust Porter - conhecida pelos aromas torrados e sabores a café, chocolate e caramelo - ganhou um toque especial, sendo agora envelhecida em barris de uísque irlandês.

Para além disto, teve uma actualização da sua imagem, aproximando-a, ainda mais, do requinte que representa.

É a mais recente cerveja a entrar na nossa garrafeira, já satisfazendo os provadores mais ávidos. (devido à presença de álcool, nesta bebida, aconselhamos o seu consumo de forma moderada e responsável).

Para saber mais sobre nós, visite-nos e siga-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.