Screenings Funchal prossegue em Novembro no Forum Madeira

O Forum Madeira volta a acolher esta parceria inédita em Portugal chamada Sreenings Funchal. Todos os sábados os Cinemas NOS exibem, às 21h, um filme cuidadosamente selecionado pela equipa do Screenings.

Para este sábado está prometido o filme “Tommaso”, um drama com cariz autobiográfico que conta com assinatura do aclamado realizador Abel Ferrara.

O filme conta a história que toma lugar numa casa em Roma em que Tommaso, um realizador norte-americano (William Dafoe), vive com a mulher e a filha (Cristina Chiriac e Anna Ferrara, mulher e a filha do realizador). Tommaso trabalha e enfrenta as dificuldades de concretização de novo projecto (em tudo semelhante a um projecto que entretanto Ferrara já finalizou, “Siberia”, de novo com Dafoe). E há seis anos que marcha nos passos da abstinência, que todos os dias tem de ser trabalhada. Mas Tommaso sente a conjugalidade a esvair-se, sente-se expulso do seu mundo: a filha veio substituí-lo na atenção da sua jovem esposa, demasiado cansada para os afectos, demasiado autónoma para o que ele acha que deve ser o ritual conjugal.

O que o vai projectar e ao filme para um caleidoscópio cada vez mais surrealizante que plasmará no ecrã, num alucinante final.