Sabores únicos, refeições deliciosas e preços acessíveis!

Na hora que a fome aperta é bom saber onde pode comer bem, a um preço acessível e sem grandes demoras! Na Taberna Ruel, na Zona Velha da cidade, além de um menu vasto e diferenciado, desde pratos de peixe com garantia de frescura e de qualidade, marisco ( lagosta, lavagante, amêijoas, navalhas, cavaco regional e sapateira), passando pelos pratos de carne, onde se incluem também as carnes maturadas na brasa, como por exemplo o Tomahawk e o T-Bone, pode ainda contar com um atendimento atencioso e simpático e com uma zona de churrasco ao vivo que lhe permite acompanhar de perto a confecção da sua refeição!

Do nosso menu fazem ainda parte carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, bife do filete com molho de pimenta verde, bem como o bolo do caco, a espetada regional em pau de louro, o filete de espada com banana ou molho de maracujá. É claro que não dispensamos um bom vinho à refeição! Na nossa garrafeira estão expostos os melhores vinhos portugueses, a decisão final é sua, logicamente!

Se não dispensa sobremesa, opte pela nossa cassata de maracujá, mousse de chocolate ou o cheesecake da casa! Temos a certeza que ficará saciado!

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal (Zona Velha da cidade)

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/

*Seja responsável, beba com moderação.