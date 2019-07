Roteiro de animação com 13 propostas para esta sexta-feira

- A Mostra Gastronómica de Santana decorre de sexta-feira até 26 de Julho, congregando sete restaurantes do concelho que vão dar a conhecer iguarias regionais, em particular as do município, que configuram um dos ingredientes principais deste certame. Este evento recheado de sabores e tradições terá como atractivos os concertos dos The Gift (sábado, 20 de Julho) e de Fernando Daniel (a 24 de Julho). Esta sexta-feira, dia de abertura, actuam Catarina Melim e as suas bailarinas e ainda o DJ madeirense Jay Williams.

- Arranca a Festa em Honra do Santíssimo Sacramento na Paróquia do Espírito Santo, no Campo de Baixo, Porto Santo, com actuações de Carina Teixeira e Duo L&M (sexta-feira), Sónia Soares e Leo Allesandri (sábado) e Banda Filarmónica da Casa do Povo Nossa Senhora da Piedade, Grupo de Folclore do Porto Santo e João Vinagre (domingo).

- Principia a XIX Mostra Regional de Banana, na Madalena do Mar, na Ponta d Sol, com muita animação.

- ‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

- Arranca a edição de 2019 do festival Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, com os seguintes concertos: Ordek + Pbrezzy + Drope (18h45); Papillon (20h05); Profjam (21h20); David Fonseca (22h50); e Blaya (00h30).

- Livro ‘Da Boca Para Fora: origens e histórias das palavras que usamos no dia-a-dia’, de Andreia Vale, com apresentação marcada para a Fnac Madeira, às 19 horas.

- ‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, a partir das 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

- A VegMadeira realiza a projecção do documentário ‘The End Of Meat’, do cineasta Marc Pierschel, no Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000, na Av. Calouste Gulbenkian n.º 9 (entrada junto à empresa SAM) e não terá qualquer custo para os espectadores estando aberta a sócios e ao público em geral.

- A Associação Académica da Universidade da Madeira promove mais um Sarau de Fado de Coimbra, protagonizado pelo grupo Fatum, a partir das 21 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas).

- No âmbito do I Encontro Nacional de Teatro Clube PT, a peça ‘Vidas Privadas’ sobe ao palco do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, às 21 horas, pela mão do Grupo de Teatro do Clube PT- Lisboa. Entrada livre condicionada à lotação do espaço.

- A Banda Orquestral de Câmara de Lobos ‘Os Infantes’ realiza concerto de aniversário, pelas 21 horas, no Centro Cívico do Estreito Auditório Maestro João Victor Costa. O evento musical contará com a cantora convidada Elisa Silva.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

- A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. Paralelamente há a primeira ‘after-party’ do Summer Opening, com entradas gratuitas a todos os portadores da pulseira do festival (discoteca com horário alargado até às 5 horas). No Garden actua o DJ Michael C com a percussão de Zè Pereira.

- DJ Oxy anima clube Vespas. Já o Clube Marginal abre em formato ‘late night’, às 2h50, com a selecção musical do DJ Nelson Caires.