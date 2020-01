Reiki Usui por Silvia Carvalho, na Dermoclinic & Micropigmentação – Dori Silva

Sabia que quando faz uma terapia Reiki, está a harmonizar o seu sistema energético?

O nosso corpo precisa de equilíbrio. Um fluxo ou energia equilibrada, é propícia a uma boa saúde. É análogo à forma como vivemos as nossas vidas. O equilíbrio é fundamental. Comida e água suficientes, e, um estilo de vida saudável e equilibrado.

A nossa saúde é vibrante, se houver uma harmonia e equilíbrio entre estas duas forças no corpo.

Se o equilíbrio for perturbado, o fluxo de uma destas forças torna-se maior do que o outro e, de seguida, a doença surge.

Estas forças ou energias fluem através de canais muito definidos no corpo, ou meridianos, e estes são as vias energéticas de cura do corpo.

Quando o fluxo de energia está bloqueado, ocorre uma quebra de energia e surge a doença.

Práticas como o Reiki e o trabalho de meditação sobre esses canais de energia subtil, apoiam o fluxo energético através do corpo.

Se você é energeticamente sensível e efectuou alguma terapia energética, poderá ter sentido fluxos de energia ou um fluxo de frio ou calor, por exemplo, a subir pelas pernas ou braços.

Este é o sintoma da libertação energética dos meridianos, e do fluxo energético que é libertado quando um bloqueio é removido. Ao melhorar o fluxo energético através do corpo, o equilíbrio e a saúde são alcançados e entramos em contacto com o nosso verdadeiro “Eu”.

