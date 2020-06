Quando o assunto é comprar carro escolha um parceiro de confiança!

Conheça as marcas em destaque no C. Santos VP, o seu parceiro de confiança.

Marca: Peugeot

Modelo: 208 Signature 1.5 HDI

Cilindrada: 1499 cc

Potência: 100 cv

Ano: 2019

kms: 20.596

Equipamento: Jantes liga leve, ar condicionado, computador de bordo, portal de telemóvel, sensores de luz e chuva, volante multifunções, sensores de estacionamento.

Preço: 15.500€

https://www.standvirtual.com/anuncio/peugeot-208-1-5-bluehdi-signature-ID8OQBKx.html

Marca: Mitsubishi

Modelo: ASX Connect Edition 1.6 Mivec

Cilindrada: 1590 cc

Potência: 117 cv

Ano: 2019

kms: 14.420

Equipamento: Câmara traseira, jantes liga leve, ar condicionado, computador de bordo, portal de telemóvel, sensores de luz e chuva.

Preço: 19.900€

https://www.standvirtual.com/anuncio/mitsubishi-asx-connect-edition-1-6-ID8OLbVJ.html

Marca: Peugeot

Modelo: 3008 Allure 1.5 HDI EAT8

Cilindrada: 1498 cc

Potência: 130 cv

Ano: 2019

kms: 24.472

Equipamento: Sensores de estacionamento traseiro, jantes liga leve, ar condicionado automático, computador de bordo, portal de telemóvel, navegação, travão de mão eléctrico, caixa automática.

Preço: 30.000€

https://www.standvirtual.com/anuncio/peugeot-3008-1-5-bluehdi-allure-eat8-ID8OPcTY.html

C. Santos VP

Contactos:

291 091 200

E-mail: [email protected]

Site: www.madeira.csantosvp.pt