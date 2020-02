Seja em convívios familiares, arraiais, em ocasiões especiais ou num momento de descontração, a poncha faz parte do quotidiano de qualquer madeirense. Quem cá vive gosta de desfrutar desta maravilha da pérola do Atlântico e quem nos visita não resiste à tentação de a provar!

No Restaurante Praia da Alagoa, preparamos, na hora, uma poncha de excelência! Elaborada sempre com produtos de qualidade e com muita paixão!

Fazemos questão de usar a aguardente produzida nos Engenhos do Norte, para dar aquele toque especial e a verdade é que já ganhamos o prémio de Melhor Poncha, por quatro anos consecutivos, na Festa da Apanha da Cana.

Se por cá passar, pode optar pela famosa poncha regional, à pescador, de maracujá e de tangerina, aliás atrevemo-nos a dizer que esta última tem sido das mais requisitadas pelos nossos clientes e entende-se porquê! É feita com a fruta da época!

Há também outras mais inovadoras, como a poncha de lima, hortelã, pitanga e tomate-inglês! Mas como gostos não se discute, faça a sua escolha e disfrute!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

291563255

* Seja responsável, beba com moderação.