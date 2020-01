Pratos do Restaurante Miradouro já estão no Uber Eats

O Restaurante Miradouro já faz parte da família Uber Eats. Uma nova aplicação que lhe permite encomendar e receber de forma rápida a comida que mais gosta do seu restaurante favorito.

E como funciona? É muito simples! Basta descarregar a App Uber Eats no seu iPhone ou iPad, escolher o prato que pretende, fazer o pedido e assunto resolvido! A Uber Eats vai ter consigo onde quer que esteja para entregar a sua encomenda. Pode também aceder à seguinte página Web: /https://www.ubereats.com/en-PT/funchal/food-delivery/restaurante-miradouro-sao-roque/PHqSuOaBTsu9mnxEiAsBGw/ e ficar a conhecer os pratos disponibilizados, bem como os sumos, refrigerantes, vinhos e outras bebidas.

Entretanto, se pretende fazer uma visita ao nosso restaurante, saiba que estamos no Caminho do Lombo Segundo 35, Funchal, junto ao Miradouro de São Roque. Temos um horário de funcionamento de terça a domingo e com horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.

Estes são os nossos pratos do dia para esta semana:

Terça-feira: Perna de Frango na Brasa

Quarta-feira: Pataniscas de Bacalhau com Arroz de Feijão

Quinta-feira: Arroz de Pato à Miradouro

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum

Restaurante Miradouro

Contactos:

291742165

Facebook