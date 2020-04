Pizzaria Antica Roma faz entregas ao domicílio

A Pizzaria Antica Roma, situada na Rua Basto Machado R/C 9 no Funchal, faculta um serviço de take away e de entregas ao domicílio. Só tem de fazer o seu pedido através do seguinte número de telefone: 291 600 866 e nós vamos à sua casa.

Do nosso menu constam pizzas, massas, risotto, hambúrgueres, pregos, entre outros. E agora ao encomendar três pizzas recebe de oferta um sumo de litro e um pão d’alho e, por apenas mais um euro, a juntar ao valor da sua encomenda, ainda recebe um delicioso tiramisu caseiro!

Não há desculpas para sair de casa! Ligue-nos e nós tratamos do seu almoço ou jantar!

Estamos abertos todos os dias das 12h às 15h e das 18h às 21h.

Pizzaria Antica Roma

Contactos:

291 600 866

Facebook:

https://www.facebook.com/pg/pizzariaAnticaRoma/photos/?ref=page_internal

Instagram:

@anticaromafunchal

Morada: Rua Basto Machado R/C 9 9000-736 Funchal