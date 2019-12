Peixe fresco na brasa, que lhe parece?

Descubra várias possibilidades de pratos de peixe fresco na Taberna Ruel, desde rodavalho na brasa, peixe carneiro, robalo selvagem, ventrencha de atum, entre outros e deixe-se levar pelos sabores inconfundíveis da nossa terra.

Garantimos peixe fresco e de qualidade, de captura na Região, até porque o proprietário do restaurante faz questão de o ir comprar todas as madrugadas. De facto, bem-servir os nossos clientes está na nossa lista de prioridades!

Se pretender acompanhar a confecção da sua refeição, convidámo-lo a visitar a nossa zona de churrasco ao vivo que fica no pátio do restaurante, onde a nossa equipa está a trabalhar com toda a dedicação e afinco para que possa servir tudo tal como você pediu.

Pode optar também por marisco vivo, como por exemplo cavaco regional, lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas e sapateira.

Além dos pratos de peixe, também servimos de carne. Podemos até adiantar que o Tomahawk com maturação de trinta dias e o T-Bone na brasa têm sido a preferência dos nossos clientes.

No que toca à gastronomia regional, o destaque vai para o bolo do caco, a espetada em pau de louro, o filete de espada com banana ou molho de maracujá.

A nossa aposta recai ainda em pratos de requinte igualmente saborosos como o carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco e bife do filete com molho de pimenta verde.

Se pretender pedir sobremesa, a nossa sugestão passa por uma mousse de chocolate ou um cheesecake caseiro.

Acompanhe qualquer um dos pratos com um vinho bem português.

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal (Zona Velha da cidade)

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/

*Seja responsável, beba com moderação.