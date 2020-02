Paula Melo, a profissional formada nos 6 Métodos Renata França, na Madeira

Mas quem é a Renata França?

É considerada a esteticista dos/as famosos/as e dona das mãos mais desejadas do Brasil. Entre os/as clientes, estão Taís Araújo, Sabrina Sato, Gabriela Pugliesi, Ivete Sangalo, Preta Gil, Bruna Marquezine, Neymar, Lala Rudge, entre muitos outros.

Em conformidade e parceria com alguns especialistas da área da saúde – Dr. José Yoshikazu Tariki (especialista em cirurgia plástica, com experiência em microcirurgia no Japão), Prof. Dr. David Uip (Médico e ex-secretário de Estado de São Paulo), Dra. Thaís Ioshimoto (Médica Geriatra no Residencial Israelita Albert Einstein), Dr. José Bento (uma das referências da Ginecologia e Obstetrícia no Brasil), entre outros – desenvolveu um conjunto de metodologias avançadas e diferenciadas: Babymoon, Miracle Touch, Miracle Face, Massagem Relaxante, Massagem Modeladora e Drenagem Linfática – Método Renata França.

De forma sucinta e resumida:

Babymoon - uma peça importante na trajetória de casais que estão em processo de fertilização, já que interfere positivamente em inúmeras funções do organismo da mulher que sonha em engravidar. Conta com 97 manobras, que ajudam a produzir relaxamento, contribuem para a libertação de endorfina, diminuem o nível da hormona cortisol, diminuem o stress, entre outros.

Miracle Touch - É uma mistura de manobras exclusivas das técnicas das massagens modeladora redutora, e drenagem linfática, Método Renata França. Funciona como uma lipoescultura manual imediata, garantindo pele uniforme e músculos mais definidos. O seu toque diferenciado, reduz medidas, desincha e transforma a textura da pele com resultados que podem ser vistos, já na primeira sessão.

Miracle Face – Com o efeito de lifting imediato, esta massagem facial desincha, acentua as formas do rosto e promove a revitalização natural da pele. Tem a função de drenar inchaços e promover novo contorno ao rosto. Com manobras de drenagem linfática e massagem modeladora, permite um resultado tão especial quanto a versão corporal.

Massagem Relaxante – Foi desenvolvida após a compilação de manobras de técnicas milenares. Com movimentos de alongamento profundo, baseados em massagens de diversas culturas, a massagem Relaxante - Método Renata França, promove o equilíbrio entre corpo e mente, alivia dores musculares e relaxa o corpo já na primeira sessão. Essa técnica proporciona uma imediata sensação de bem-estar e leveza.

Massagem Modeladora - Técnica de massagem manual que tem, como principal característica, a aplicação de movimentos vigorosos, rápidos e firmes por todo o corpo. Tem resultados surpreendentes, pois foi feita para modelar os adipócitos, ou seja, mover a gordura para os lugares certos, e, por isso, dar mais contorno ao corpo, garantindo uma silhueta mais curvilínea.

Drenagem Linfática – Método Renata França - Conta com pressão firme e ritmo acelerado, além de bombeamentos e manobras exclusivas que permitem resultados imediatos. A técnica reduz edemas, activa a circulação sanguínea e potencia uma rede complexa de vasos que movem os fluídos do corpo, reduzindo a celulite. O resultado, é um corpo menos inchado e torneado, com metabolismo mais acelerado e, portanto, uma sensação de bem estar.

Todas estas metodologias estão disponíveis na nossa Clínica, pelas mãos da fantástica Paula Melo.

