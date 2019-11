O sucesso nos negócios assenta na confiança!

Para esta semana, pretendo focar a importância de estabelecermos relações de confiança, seja entre amigos, famílias, colaboradores, parceiros, clientes ou até mesmo a banca. No meu entender, é fundamental construir pilares essenciais para um caminho de respeito, de identidade, de responsabilidades, de atitudes, de interajuda, de amizade e de partilhas.

Hoje, deparo-me com relações empresariais marcadas por vários interesses menos cordiais, falta de ética presente, pouco respeito, onde se chega mesmo a desprezar determinados valores que deveriam reflectir uma cultura empresarial e onde deveria imperar o cultivo de uma cultura de confiança.

Sendo assim, como reforçar a confiança para que as pessoas sejam mais bem-sucedidas nos negócios?

Este é o tema desta semana, pois todos os líderes que ocupam lugares de chefias nas organizações, têm momentos de insegurança e, muitas vezes, pairam dúvidas sobre a sua capacidade para resolver os desafios.

Ultrapassar esta insegurança começa com um simples passo: avaliar com sinceridade as nossas competências e falhas, investindo energia, trabalhar afincadamente, acreditando que é possível atingir o respectivo propósito.

Diria que usar as nossas qualidades é uma táctica inteligente, mas não significa que devemos hesitar em aceitar novos desafios, pois é necessário experimentar fazer coisas que achamos que não conseguimos fazer.

«O fracasso pode ser útil para criar relações de confiança», dizia Gruenfield. Neste contexto, há quem diga que melhorar em algo exige um salto de fé. Acredita-se que sentir a tensão é uma forma de crescer, mas as melhores decisões não avançam sem a confiança necessária para as implementar.

É preciso entender que a confiança que se quer possuir junto dos outros não é um traço de personalidade, mas é talvez o desencadear para a motivação. Ou seja, se estivermos com confiança, vamos estar motivados para investir o esforço, o tempo, os recursos e ser resiliente até atingir os objectivos traçados.

Também é do senso comum que um grande gestor sabe que é medido por resultados e que os seus resultados são a soma dos esforços de outras pessoas, nomeadamente da sua equipa. Então, um gestor tem que saber criar relações de confiança, com os seus colaboradores, potenciando em todos, outros níveis de conforto e bem-estar.

Ora, confiar em nós significa ter garra, acreditar no que se está a fazer, mostrar aos outros que a confiança não pode ser dada, mas trabalhada e conquistada, por forma a potenciarmos as nossas relações e criarmos riqueza empresarial e pessoal.

Todos nós queremos estabelecer relações de confiança com as pessoas que conhecemos, que ocupam lugares importantes para nós. Hoje em dia, infelizmente, nem sempre atingimos a confiança que é fundamental existir entre pessoas, empresários e empresas, no estabelecimento de relações mais saudáveis e duradouras onde se vislumbre uma relação de confiança inabalável ao longo dos tempos.

Sabemos o quanto é importante a confiança no ambiente de trabalho, porque confiar vai muito para além de delegar responsabilidades. Está relacionado também com o acreditar no outro e ter a certeza de que é possível contar com ele nos momentos bons e maus.

Trabalhar a autoconfiança para criar relações de confiança implica, acima de tudo, confiar em nós. A autoconfiança automaticamente passa confiança para as pessoas que estão ao nosso redor, portanto, o primeiro passo é confiar mais em nós e sermos capazes de transparecer isso.

Uma forma de conquistar confiança é cumprir o que se promete, isto é o caminho mais rápido para depositar confiança em qualquer relacionamento, seja junto a um empregador, chefe, membro de equipa, fornecedor, cônjuge, filho ou público em geral.

Deixar de cumprir promessas ou violar compromissos é, sem dúvida, a maneira mais rápida de destruir a confiança.

Para terminar, fique ciente que a confiança é a “cola” da vida e de todas as nossas relações. Aumentar as relações de confiança com os outros é servir melhor os outros.

