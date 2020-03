O Restaurante Sabores D’Itália disponibiliza um serviço de take away

O nosso Restaurante, situado no Caniço Shopping, disponibiliza um serviço de take away para que possa degustar os nossos pratos no conforto do seu lar.

Assim e para todos os interessados no nosso serviço, deixamos o nosso contacto mais directo, para que possam fazer as vossas encomendas que deverão ser levantadas no nosso restaurante. Neste momento estamos com horário reduzido, das 12h às 19h, e estamos a seguir as recomendações da OMS. Já sabem que o que temos de mais importante é a nossa saúde e a sua segurança é a nossa prioridade.

Informamos também que poderá requisitar e preencher o nosso cartão, assim ao fim de 10 refeições levará uma de oferta.

Respeite as regras e desde já agradecemos a sua preferência pelos nossos serviços.

Contactos:

Sabores D’Itália Caniço Shopping

Telefone: 291 936 267

Facebook