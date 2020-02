O Reiki, na Dermoclinic & Micropigmentação – Dori Silva

A Terapia Holística é hoje, a alternativa de tratamento de saúde que mais cresce no mundo.

O ser humano não se resume apenas a um corpo físico, mas é visto como um complexo composto basicamente de uma individualidade inteligente (chamada de corpo emocional ou astral, alma ou espírito), um corpo energético e um corpo físico, não podendo assim serem tratados individualmente. A doença do corpo físico surje devido às desarmonias já existentes nos corpos energéticos e/ou emocionais.

Assim sendo, o tratamento holístico visa tratar não apenas as dores ou desajustes do corpo físico, ou seja, não somente o efeito, mas sim a causa que o provoca.

Fazendo uso das mais variadas técnicas de trabalhos naturais, a terapia holística busca despertar na pessoa o auto equilíbrio corpóreo/psico/social através da correção e harmonização dos seus próprios recursos físicos, emocionais e energéticos, transformando assim a desarmonia em saúde e autoconhecimento.

As terapias utilizando estas técnicas ajudam as pessoas com stress físico e/ou emocional, dores nas costas, ombros, membros superiores e inferiores, ciático, ajuda ainda no combate e prevenção de problemas como ansiedade, insónia, depressão, e dependência de químicos ou vícios.

Dentro de algumas técnicas, como os Florais de Bach, Reiki e EFT (Emocional Freedom Technique), utilizadas na nossa clínica, destacamos a técnica EFT.

Esta, é uma técnica voltada para a libertação emocional. A sua aplicação é muito simples, porém extremamente poderosa e eficiente. A sigla “EFT” significa Emotional (emocional) Freedom (libertação) Techniques (técnica), em português: Técnica de Libertação Emocional, também conhecida como Acupuntura Emocional sem Agulhas.

Durante o processo, estimula-se os pontos que são terminais de meridianos (canais de energia) de acupuntura, mediante batidas com as pontas dos dedos em determinados pontos do corpo; o toque nesses pontos desbloqueia os canais energéticos, onde as energias bloqueadas se concentram formando nódulos. A vibração nesses locais, gerada pelos toques, dissolve estes nódulos causados por sentimentos/emoções/vivências dolorosos e/ou crenças negativas, promovendo resultados profundos, rápidos, duradouros, levando a saúde física e emocional; os bloqueios são trazidos à superfície pela fala e pelo pensamento, em forma de lembranças e memórias (o inconsciente é acedido pelos cinco sentidos). A primeira sensação no corpo, após essas batidas, é de um profundo relaxamento, libertando o corpo da tensão, que se torna apto a encontrar a cura.

Isso é apenas um pouco do que a EFT pode fazer por si:

Diminui a tensão física e emocional; aumenta energia e produtividade; ajuda a libertar a criatividade; aumenta todos os tipos de desempenho; aumenta a concentração; muda crenças limitantes; elimina medos, fobias, ansiedades e traumas; ajuda a lidar com problemas de relacionamentos; diminui a dependência química e emocional; ajuda a gerir o peso e a ansiedade por comida, promovendo o emagrecimento; permite um sono tranquilo; ajuda a combater a depressão, ataques de pânico e dores.

Este procedimento pode chegar até si pela Silvia Carvalho, mestre em Reiki Usui, na nossa Clínica.

Para mais informações sobre estes procedimentos, contacte-nos:

- 291 645 834 / 963 938 938

- [email protected]

- Mensagens na página de Facebook.