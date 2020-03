O Reguilha Bar inicia este sábado as comemorações do Dia da Mulher!

O Reguilha Bar antecipou as comemorações do Dia da Mulher e preparou para este sábado, dia 7 de Março, uma noite especial, onde as surpresas para o público feminino não vão faltar.

Amanhã, todas as mulheres que nos visitarem receberão um envelope que indicará no interior o respectivo prémio que irão receber. Adiantamos que o maior prémio será um cabaz recheado de coisas maravilhosas para o seu dia-a-dia!

Mais surpresas haverá porque você merece o melhor e, claro, a música também não vai faltar!

Saiba que no ano passado recebemos 204 mulheres no nosso espaço e este ano pretendemos obviamente bater este recorde, por isso vamos contar consigo para uma noite que foi especialmente preparada para si!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.

Facebook