O que é a Drenagem Linfática?

A Drenagem Linfática é uma técnica de massagem que tem, como objetivo, estimular o sistema linfático - uma rede complexa de vasos que movem fluidos pelo corpo - a trabalhar de forma mais acelerada. Entre os principais benefícios deste método estão: a redução da retenção de líquido, activação da circulação sanguínea, combate à celulite e/ou o relaxamento corporal.

A função deste processo, é retirar a linfa que fica acumulada entre as células, o que pode ser ocasionado por um atraso da pessoa, na produção da linfa, por exemplo, ou por dificuldades da absorção por parte das células. Com essa estimulação, há a diminuição do inchaço e melhoria na celulite. O procedimento melhora, também, a circulação em geral, relaxa o corpo e pode actuar discretamente no combate à gordura localizada - uma vez que a massagem aumenta o metabolismo do local.

Pode ser aplicado por profissionais certificados, como Fisioterapeutas ou Massoterapeutas, de forma manual ou com aparelhos de Endermologia, pode requerer várias sessões e, para melhores resultados, requer alguns cuidados da sua parte, como uma alimentação equilibrada, ingestão de líquidos e prática regular de exercício físico.

Os benefícios gerais da Drenagem Linfática, como a melhoria em caso de inchaço (Edema), podem ser sentidos imediatamente. Já no caso da celulite, os resultados dependem de uma série de factores, como alimentação, tabagismo ou stress. No do grau da celulite, é preciso mudar hábitos que causem a retenção de líquidos. Em casos mais avançados, são necessárias mais sessões de Drenagem Linfática, para que surjam resultados.

Na nossa Clínica, possuímos uma profissional certificada para a aplicação do processo – a Massoterapeuta, Paula Melo.

Como tantas outras pessoas que escolheram a Dermoclinic & Micropigmentação – Dori Silva, confie nas nossas profissionais.

Em caso de dúvidas, não hesite. Esclareceremos todas as suas questões.

Para mais informações, fale connosco, através dos seguintes meios de contacto:

- Através das Mensagens, na nossa página de facebook;

- Através do nosso contacto telefónico: 291 645 834.

- Através do nosso email: [email protected]