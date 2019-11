O melhor da gastronomia regional na Taberna Ruel

Esta é das épocas mais agitadas do ano e aquela que gera mais dificuldade em encontrar um bom lugar para levar a família ou os amigos a almoçar ou a jantar!

Se essa questão anda a fazer parte das suas preocupações, então não pense mais nisso e dê preferência à nossa Taberna Ruel!

Situada na Zona Velha do Funchal, a equipa da Taberna Ruel tem todo o gosto em recebê-lo, a si e aos seus! Dispomos de um espaço agradável e acolhedor, propício a momentos inesquecíveis!

Neste restaurante, reinam os pratos de peixe e de carne que compõem o melhor da nossa gastronomia regional.

Destacamos o nosso carpaccio de espada, a sopa de peixe, o misto de peixe e marisco, o arroz de marisco, o bife do filete com molho de pimenta verde; as carnes na brasa: o T-bone ou o Tomahawk com Maturação de 30 dias. Destaque ainda para a espetada em pau de louro, o bolo do caco e o filete de espada com banana ou molho de maracujá.

Para acompanhar a sua refeição, sugerimos um bom vinho da nossa garrafeira!

No que se refere às sobremesas, pode sempre optar pela mousse de chocolate caseira, a cassata de maracujá ou então pelo nosso delicioso cheesecake!

Esperamos por si!

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/

*Seja responsável, beba com moderação.