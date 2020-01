Noite Vintage no Reguilha Bar, dia 18 de Janeiro!

No dia 18 de Janeiro está convidado para a Noite Vintage a ter lugar no Reguilha Bar!

A festa começa às 21h. Na cabine de som estará o Dj Carlos Gomes que irá garantir a animação até às 2 da manhã. Contaremos também com a presença do Grupo Motards Unidos.

O nosso restaurante estará decorado a preceito e teremos em exposição motas vintage para os apaixonados por estas máquinas! Quanto a si, não se esqueça de vir também vestido a rigor!

Mas antes disso, na sexta-feira, dia 17, haverá karaoke a partir das 21h. Se gosta de cantar, esta é a sua grande oportunidade para mostrar o seu talento! A noite culminará só às 2 da manhã e no som estará, uma vez mais, o Dj Carlos Gomes. O mesmo acontecerá no dia 25! Voltaremos a ter karaoke à hora do costume e contaremos igualmente com a sua presença!

Para quem gosta de desafios e pôr o cérebro a funcionar, tem mesmo de passar pelo nosso espaço às quintas-feiras, a partir das 20h, para o “Quiz Night”! Há comandos sem fios, perguntas nos ecrãs e mesas contra mesas!

E como por cá não paramos com as novidades, saiba que já estamos a escolher os aperitivos para o dia dos namorados...

Faça-nos uma visita!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.

Para saber mais sobre nós visite a nossa página do Facebook.