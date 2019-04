Marca saudável ‘Celeiro’ chega ao Funchal

A partir dia 4 de Abril, o Funchal irá contar com a primeira loja do ‘Celeiro’, conhecida marca do ramo da alimentação saudável.

O novo espaço, que abre portas hoje, está localizado numa das artérias mais movimentadas da capital madeirense, a Rua do Aljube, tem uma área total de 220 m2 e apresenta uma vasta oferta de produtos biológicos, como frescos, produtos para diabéticos e celíacos, suplementos alimentares e produtos de cosmética biológica.

Carlos Récio, director da Agência de Retalho da CBRE, consultora imobiliária a nível mundial responsável pela abertura da primeira loja do ‘Celeiro no Funchal’, afirma que “esta decisão está relacionada com o natural crescimento e expansão da marca, numa sociedade que cada vez mais valoriza a alimentação saudável”.

“Actualmente já existem 43 lojas do Celeiro em Portugal Continental, o que faz com que este seja o momento ideal para levar até à Madeira uma marca biológica tão forte como o Celeiro”, reitera.