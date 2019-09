Já conhece a Drenagem Linfática - Método Renata França?

Na semana passada, falamos da Drenagem Linfática, na nossa rubrica semanal. Esta semana, vamos aprofundar esta área, falando sobre uma das técnicas de especialização das nossas profissionais - a Drenagem Linfática - Método Renata França.

As vantagens deste método vão muito além das questões estéticas. Além do bem-estar, a técnica auxilia na definição dos músculos e na redução do inchaço do corpo.

Por isso, este processo é muito procurado por atletas e praticantes de exercícios físicos vigorosos, nas clínicas de Spa, que possuem o nome da esteticista e empresária, Renata França.

Tanto em homens como em mulheres, a drenagem linfática ajuda a reduzir a retenção de líquidos e inchaço nos pés, ajudando os tornozelos, pernas, barriga, mãos e braços. Para atletas que, por norma, já possuem alimentação equilibrada e uma boa condição física, a técnica potencia, ainda mais, os resultados dos exercícios, deixando os músculos mais aparentes e o corpo mais tonificado.

Na Dermoclinic & Micropigmentação – Dori Silva, temos profissionais credenciadas e preparadas para aplicar a técnica e informar, de forma detalhada, em que é que esta técnica se distingue, da Drenagem Linfática convencional.

