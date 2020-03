Intertours encerra temporariamente os balcões de atendimento ao público

Estimados amigos, clientes e parceiros,

Seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e do Governo Regional da Madeira relativas às medidas preventivas do COVID-19, e por forma a dar prioridade à saúde e segurança dos nossos colaboradores e respetivos agregados familiares, dos nossos clientes e da comunidade em geral, os nossos balcões de atendimento ao publico estarão temporariamente encerrados a partir do dia 17 de Março e até novo aviso.

Continuaremos operacionais e à vossa disposição, em regime de teletrabalho, através dos seguintes contactos:

BALCÃO PHELPS

Ana Machado - 291208929 - [email protected]

Cristina Fernandes - 291206562 - [email protected]

Helena Ferreira - 291206564 - [email protected]

Hilda Anjo - 291206567 - [email protected]

Isabel Quintal - 291206570 - [email protected]

Ivone Nóbrega - 291206573 - [email protected]

Jorge Sargo - 291206563 - [email protected]

Leonilde Nóbrega - 291206571 - [email protected]

Noemi Anjo - 291208929 - [email protected]

Nuno Faria - 291208928 - [email protected]

Sara Serrão - 291208922 - [email protected]

Vanda Abreu - 291208921 - [email protected]

Geral - [email protected]

BALCÃO CAMACHA

Irene Araújo - 291923880 - [email protected]

Lucia Olival - 291922387 - [email protected]

Raimundo Teixeira - 300039480 - [email protected]

BALCÃO ARRIAGA

Cristina Sousa - 291208906 - [email protected]

Maribel Araújo - 291208909 - [email protected]

Mido Sousa - 291208916 - [email protected]

Paula Ferreira - 291208901 - [email protected]

Rosana Pereira - 291208918 - [email protected]

Sónia Marques - 291208914 - [email protected]

Tânia Cruz - 291208903 - [email protected]

Geral - 291208900 - [email protected]

Contabilidade - [email protected]

Acreditamos que dias normais irão regressar, sendo o nosso lema durante este período:

#FICAEMCASA porque em breve #VAMOSVIAJAR

Muita força, saúde e pensamento positivo para todos!

Equipa Intertours