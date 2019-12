Gavino Restaurante Bar com produção própria de legumes e ervas aromáticas

O Gavino Restaurante Bar, situado na Zona Velha do Funchal, abriu as suas portas no dia 29 de Novembro, apresentando ao público um conceito inovador. Aqui, pode encontrar as refeições “made by you”, onde o próprio cliente escolhe o tipo de ingredientes que quer adicionar ao seu prato de peixe ou de carne e até mesmo à própria entrada!

Mas as novidades não ficam por aqui! O novo restaurante conta com produção própria de legumes e ervas aromáticas, como por exemplo hortelã pimenta, hortelã chocolate, cidreira, hortelã de leite, pessegueiro inglês e funcho. Na nossa horta, também temos uma vasta gama de produtos biológicos. Além disso, não descuramos os produtos regionais que são comprados directamente aos agricultores.

A batata doce é fornecida por um agricultor do Serralhal, Caniço, enquanto as alfaces, crespa, chicória, rúcula, roxa, de casca de carvalho são produzidas por um casal de agricultores residentes no Caniço de Cima, bem como a couve, o alho francês, a salsa, inclusivamente o funcho e as ervas aromáticas usadas nos cocktails são facultadas por este casal que produz e comercializa exclusivamente para o nosso restaurante!

No nosso espaço, além de todo o empenho em servir e atender bem os nossos clientes, pretende-se também valorizar os produtos e a produção local, estimulando os nossos agricultores a produzir cada vez mais e melhor, encontrando aqui uma óptima oportunidade para poder escoar os seus produtos.

Com a nossa alargada selecção de produtos, garantimos diariamente a qualidade e frescura!

Faça-nos uma visita e comprove!

Gavino Restaurante Bar

Morada: Rampa do Corpo Santo nº2, Zona Velha, Santa Maria Maior, 9060-075 (antigo casablanca)

Contactos: 968 173 434 | 291 220 632

[email protected]

Facebook

Aberto de domingo a quinta-feira das 12h às 23h, sextas e sábados das 12h às 2 da manhã.