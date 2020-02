Galosol organiza I Semana Italiana e convida chefs internacionais

Entre 10 e 16 de fevereiro, decorre a I Semana Italiana, um evento dedicado à gastronomia italiana que terá lugar na Pizzeria Galosol, no Caniço-de-Baixo e para o qual estão convidados chefs internacionais que vão confecionar pratos únicos, exclusivamente com ingredientes italianos. Se procura uma experiência gastronómica especial para celebrar o Dia dos Namorados, esta é uma excelente sugestão!

Trata-se da primeira edição de um evento que se pretende tornar anual, focado na edição de um menu especial criado pelos Chefs Gianni Serra e Veronica Donati em conjunto com a equipa da Pizzeria Galosol. Esta dupla, actualmente residente em Canárias, veio até à ilha com o objectivo de dar formação e aí surgiu a oportunidade de criar um menu especial de forma a darem a conhecer os conhecimentos adquiridos.

Para começar, temos as bruchettas, carpaccios e anti pastos italianos. Já no prolongamento, temos o Spaghetti Aglio Olio ou a Lasagnetta di Salmone al piatto (confecionada sem ir ao forno), diversas pizzas, das quais destacamos as vegetarianas de Pistacchio ou a Ortolana integrale. Temos também opções de peixe e carne e para terminar um tiramisu ou um refrescante cuore dolce alla fruta, confecionado com a base da pizza com recheio de polpa de fruta. São pratos típicos confecionados com ingredientes italianos, autênticos, combinados com produtos frescos da ilha.

Durante esta semana haverá também animação musical especial, sempre no registo italiano, com o convidado especial Slobodan Sarcevic. Se é um apreciador de comida italiana, não perca esta oportunidade. Para o Dia dos Namorados e durante o fim-de-semana recomendamos reserva antecipada.

Reservas:

291 930 930 [email protected]