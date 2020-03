E que tal um passeio aos Açores?

As 9 ilhas caracterizam-se pelas paisagens impressionantes, pelas vilas de pescadores, pelos campos verdes e pelas sebes de hortênsias azuis.

Sugerimos um circuito com o seguinte programa: de 15 a 22 de Setembro 2020:

Dia 15/09/2020 em voo directo a Ponta Delgada, chegada e passeio a pé pela cidade, e ao final do dia voo para a Terceira;

Dia 16/09/2020 - Terceira, chegada e check-in e volta à ilha com almoço;

Dia 17/09/2020 - Terceira/ Faial - chegada e volta à ilha com almoço no Faial;

Dia 18/09/2020 - Faial/Pico/Faial - saída de barco para o Pico, volta à ilha e almoço, no final do dia regresso ao Faial;

Dia 19/09/2020 - Faial/São Miguel – meio-dia de passeio pela cidade do Faial, almoço e transporte para São Miguel;

Dia 20/09/2020 - São Miguel, dia inteiro às Furnas com almoço Cozido das Caldeiras;

Dia 21/09/2020 - São Miguel, passeio pelas Sete Cidades com almoço e estufas de Ananás;

Dia 22/09/2020 - São Miguel, passeio pela Lagoa do Fogo e Ribeira Grande com almoço;

Dia 23/09/2020 - Regresso ao Funchal.

Desde €ur 1.400,00* por pessoa em duplo.

*PREÇOS INCLUEM: Passagem aérea Funchal-Ponta Delgada-Terceira-Faial-Ponta Delgada- Funchal em classe económica ( após a viagem recebem o reembolso do subsídio de mobilidade no valor de € 231,00, caso cumpram todos os requisitos de residente na RAM ), Guia em Português para todos os serviços (outras línguas mediante disponibilidade)

ALOJAMENTO: 2 Noites de Alojamento no Hotel do Caracol ou similar / 2 Noites de Alojamento no Hotel Horta ou similar / 4 Noites de Alojamento no Hotel Confort Inn ou similar

REFEIÇÕES: Almoços com bebidas incluídas durante as excursões em restaurante local quando mencionado no programa; jantares com bebidas incluídas nos hotéis ou restaurantes locais quando mencionado no programa;

TRANSPORTE: Transporte realizado em autocarro privativo com ar condicionado. É um autocarro diferente em todas as ilhas, mas cumprem os mesmos requisitos; Bilhetes de Barco Horta/Pico/Horta / Seguro de Assistência em Viagem, PVFM Portugal 1K

Os preços apresentados NÃO incluem: Despesas Pessoais / Excursões opcionais

*Mínimo de 20 pessoas.

Contacte-nos para mais informações.

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves ou Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt