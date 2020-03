DS CRÉDITO FUNCHAL presta um serviço de aconselhamento à população

Muitos são os portugueses que se encontram em isolamento profilático, em quarentena obrigatória ou até mesmo em quarentena voluntária ou isolamento social. A verdade é que as famílias começam a fazer contas à vida, pois veem os seus postos de trabalho a ficarem comprometidos, tendo em conta a inatividade que se verifica em vários setores de atividade.

Por sua vez, o Governo tem tomado uma série de medidas que visam a proteção das empresas e famílias aprovando um diploma (Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março) que vem regulamentar as moratórias que poderão permitir que algumas famílias e empresas proponham o adiamento do pagamento das suas prestações com os seus créditos. Estamos a falar de adiamento e não de perdão! A questão é que, nem todas as pessoas, nem empresas são elegíveis para poderem beneficiar destas medidas. Existe um conjunto de requisitos obrigatórios, que os particulares e empresas terão de cumprir, cumulativamente, para que possam estar abrangidos.

O que fazer então?

Poderá falar diretamente com o seu banco e perceber a elegibilidade ou poderá consultar uma empresa que preste um serviço na área da Intermediação de Crédito e Consultoria mesmo sem sair de casa, que o poderá elucidar sobre qual a melhor solução para o seu caso. A solução poderá não passar por beneficiar desta medida moratória, mas sim poder renegociar os créditos que tem atualmente, através de uma transferência do seu crédito habitação, beneficiando de taxas mais apelativas ou uma consolidação de créditos, que consistirá em transformar um conjunto de prestações, numa só e com isso obter centenas ou até mesmo milhares de euros de poupança. Tudo isto, sem qualquer tipo de custo para o cliente. Muitas são as soluções disponíveis, o mais importante é mesmo informar-se e pedir ajuda para não cair em incumprimento.

Vitor Freitas e André Freitas, Diretores Agência DS CRÉDITO FUNCHAL, especialista na área da Intermediação de Crédito e Consultoria.

DS CRÉDITO FUNCHAL

Avenida do Amparo nº14

Edificio Concórdia BlºA loja B

9000-783 Funchal

Contactos: 291638148 / 961368053

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/dscreditofunchal/