Disney+ chega a 15 de Setembro

A Disney+, serviço de ‘streaming’ dedicado a filmes e programas da Disney, Pixar e star Wars, entre outros, vai entrar em mais oito países europeus, incluindo Portugal, em 15 de setembro, anunciou hoje a empresa.

Este serviço de televisão por Internet será lançado em Portugal, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, Bélgica e Luxemburgo em simultâneo, em 15 de setembro.

“O Disney+ oferece aos fãs de todas as idades uma nova forma de viver o conteúdo ímpar das icónicas marcas de entretenimento da empresa, incluindo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assim como conteúdos originais e exclusivos, incluindo filmes, séries, documentários e curtas-metragens criadas exclusivamente para o serviço”, refere a empresa.

“Desde o dia do lançamento, os subscritores poderão usufruir da experiência Disney+ na maioria dos dispositivos móveis e ‘smart tvs’ [televisão inteligente], computadores, consolas de jogos e dispositivos de ‘streaming’. Terão acesso a conteúdos de alta qualidade, sem anúncios, que poderão ver em até quatro ecrãs em simultâneo, ‘downloads’ ilimitados em até 10 dispositivos, recomendações personalizadas e com possibilidade de criar sete perfis de utilizador diferentes”, acrescenta.

O serviço da Disney+ permite aos pais definirem perfis infantis.

O preço do serviço em Portugal será de 6,99 euros por mês.

“No lançamento, os subscritores terão acesso a ‘The Mandalorian’, série aclamada pela crítica, do guionista e produtor executivo Jon Favreau; a ‘High School Musical: O Musical: A Série’, uma abordagem criativa e atual desta saga de sucesso, com um moderno estilo documental e uma banda sonora composta por nove novas músicas originais, para além de homenagear os temas clássicos do filme”, entre outros conteúdos originais.

Pertencente ao segmento ‘Direc-to-Consumer & International’ da The Walt Disney Company, o serviço Disney+ está disponível na maioria dos dispositivos ligados à Internet e oferece programação sem anúncios e com uma grande variedade de filmes originais, documentários, séries de animação e em ‘live-action’ e curtas metragens.