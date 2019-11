Cruzeiro no Adriático e Ilhas Gregas

Aproveite a mais recente oferta da Royal Caribbean e reserve já o seu cruzeiro de Verão pelo Mediterrâneo a bordo do Rhapsody of the Seas.

Com voos incluídos de Lisboa e embarque em Veneza, este cruzeiro de 7 noites tem 2 itinerários à escolha:

Partidas 24 Julho, 7 Agosto e 21 Agosto – Veneza, Kotor, Corfu, Pireus, Miconos, Argostoli e Veneza

Partidas 31 Julho, 14 e 28 Agosto – Veneza, Dubrovnik, Kotor, Santorini, Katakolon e Veneza

Desde 1 748€ por pessoa, em ocupação dupla, este pacote inclui passagem aérea Lisboa/Veneza/Lisboa em voo TAP, transferes aeroporto/hotel/navio, 1 noite de estadia em hotel de 4* em Veneza Mestre, com pequeno-almoço, 7 noites de cruzeiro em pensão completa em camarote duplo interior, seguro, taxas portuárias e de aviação. Não estão incluídas as despesas de reserva, passagem aérea Funchal/Lisboa/Funchal, quota de serviço, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]