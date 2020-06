Complexo Balnear Galomar reabre com descontos até 12 de Julho

Conhecido como a praia do Galo, o complexo balnear do Galo Resort no Caniço de Baixo é uma boa alternativa para quem não gosta de calhau e não tem medo de mergulhar em águas profundas. Em estilo Riviera, aqui o acesso à água faz-se através de escadas ou degraus, a partir de pequenos solários ao nível do mar e é um verdadeiro paraíso, segundo garantem todos aqueles que o frequentam. .

Em tempos de COVID-19, o espaço teve de ser reajustado e a capacidade passa a estar limitada a 154 pessoas, sendo que o acesso será monitorizado à entrada. O número de espreguiçadeiras disponíveis será reduzido, sensibilizando para os 3 metros de distanciamento entre chapéus de sol e espreguiçadeiras e 1,5m entre famílias e individuais.

Lembramos que a partir de agora, o distanciamento social é obrigatório, bem como o uso de máscara aquando da circulação dos banhistas de/para a bilheteira/bar e WC, e a higienização e limpeza de superfícies frequentemente tocadas será reforçada. Em termos de acesso, os elevadores estarão limitados a duas pessoas por viagem, sendo que é recomendado, sempre que possível, que os acessos sejam feitos através das escadas.

Contamos ainda com um agente de ambiente social e higiene que irá monitorizar e garantir as medidas implementadas com novos equipamentos de segurança. Temos ainda uma área destinada ao isolamento de casos suspeitos e sinalética de sensibilização dos banhistas. Os nossos nadadores-salvadores terão, como sempre, um papel fundamental na vigilância da praia.

Aproveitamos para sensibilizar todos os banhistas para esta nova realidade, sendo que da nossa parte faremos tudo ao nosso alcance para garantir a segurança e o bom ambiente que se vive todas as épocas balneares neste complexo único.

Serviços de apoio

Restaurante Atlantis – Menu à la Carte e Meni de Snacks

Lounge Bar Capoeira

Horário de abertura

Todos os dias das 09:00 às 19:00