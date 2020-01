Celebre datas especiais no Restaurante Praia da Alagoa!

Se procura um local para realizar a sua festa de aniversário, de casamento, baptizado ou outras celebrações importantes da sua vida, saiba que o Restaurante Praia da Alagoa é o sítio certo.

Com uma excelente localização, bem pertinho do mar e com vista privilegiada para a Penha D’Águia, contar com conta com uma sala com capacidade para 100 pessoas (dependendo da disposição das mesas), o que lhe irá permitir dar aquela festa que sempre idealizou!

Além disso, disponibilizamos vários tipos de buffets para grupos acima de 35 pessoas, a preços muito convidativos, porque de facto, queremos que nos momentos mais importantes da sua vida, tenha ao seu lado, aqueles que realmente fazem a diferença na sua vida!

Peça o seu orçamento através do seguinte endereço electrónico: [email protected]

Para mais informações, contacte-nos:

Restaurante Praia da Alagoa

291563255

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

Morada: Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)