Carnaval é no Reguilha Bar!

Neste Carnaval, todos os caminhos vão dar ao Reguilha Bar, na Zona da Atalaia no Caniço.

Não perca já hoje a tradicional Noite Travesti! Vista-se a rigor e venha divertir-se connosco.

Na próxima sexta-feira, dia 28, contamos também consigo para uma imperdível noite de karaoke a iniciar às 21h, com o DJ Carlos Gomes, e que só irá terminar às 2 da manhã. Para finalizar, no dia 29, teremos a Festa do Enterro do Osso. A animação ficará a cargo da Trupe Fitness Team e vai ser, com certeza, uma noite de grande folia!

Esperamos por si!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.

Facebook