Animação garantida na Babel Diskool!

Chega a sexta-feira à noite e dá aquela vontade de sair, de estar com os amigos e com aqueles que lhe fazem bem, num ambiente agradável e descontraído? Então temos o local certo para usufruir de uma noite bem divertida! Na Babel Diskool, situada no Entreposto da Cancela, por cima da bomba de gasolina, a animação está sempre garantida!

O nosso espaço está aberto todos os dias das 20h00 às 6 da manhã, proporcionando-lhe diversas animações. Por isso, temos sido o palco privilegiado de variadíssimos eventos. No nosso extenso rol de convidados, apostamos nas actuações de diferentes artistas.

E como hoje é uma noite especial dedicada ao amor e à amizade, traga a sua alma gémea ou os seus amigos e festeje connosco!

Babel Diskool

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço

Tel: 968 572 777

[email protected]

Facebook