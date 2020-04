Veja a curta-metragem de animação da Manos Produções ‘O Mundo não pára’

A produtora audiovisual Manos Produções disponibiliza, a partir de hoje, 23 de Abril, uma curta-metragem de animação 3D intitulada ‘O Mundo não pára’.

O projecto surge numa altura de confinamento social e aborda não só esta temática de estar em casa, mas sobretudo a solidão e os sentimentos e frustrações de quem está sozinho durante estes dias.

Focando essencialmente na solução encontrada para ultrapassar esta dificuldade e não tanto no problema, a animação 3D transmite uma “mensagem positiva de esperança” a todos os que estão igualmente nesta situação, refere a produtora que vê na animação uma “forma de comunicar em tempos de quarentena” e uma “alternativa natural” à produção de filmes publicitários, sendo esta uma altura em que as marcas devem reinventar a forma como comunicam com o público.

Ciente deste desafio, a Manos Produções, até aqui com um portfólio muito vocacionado para captação e edição de som e imagem, “soube reinventar-se em plena crise e apresenta uma nova solução aos seus clientes”.

‘O Mundo não pára’ pode ser visto no canal de youtube da Manos Produções estando o filme disponível para download em https://bit.ly/3awN6lo

Sobre a Manos Produções

A Manos Produções é uma produtora audiovisual. Trabalha essencialmente vídeo, áudio, design

e fotografia, embora se aventure também na área de agenciamento e social media, numa comunicação visual 360º, criada de raiz à imagem do cliente.