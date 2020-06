Teresa Gonçalves Lobo comenta amanhã trabalho artístico de Sérgio Benedito

Teresa Gonçalves Lobo participa amanhã, 14 de Junho, no projecto do Governo Regional ‘Em Viagem’ Comentada, tendo o papel de comentar, em vídeo, o trabalho de Sérgio Benedito ‘Paisagem absoluta, 2019’, em carvão e grafite sobre papel.

O vídeo com o comentário da pintora e artista plástica madeirense estará disponível a partir das 11 horas, no canal youtube ‘Cultura Madeira’.

Teresa Gonçalves Lobo estudou desenho, pintura e gravura no Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual e fotografia no Cenjor, em Lisboa. Expressa-se através do desenho, pintura, gravura, fotografia, instalação e escultura.

O design de mobiliário, levou-a a expor a sua ‘i Chair Long’ no Grand Palais, em Paris, na exposição ‘Revelations’, integrada na Paris Design Week 2013.

Tem construído uma carreira artística consistente, expondo em galerias e museus, não só em Portugal como também em Inglaterra, França, Bélgica, Espanha, Áustria e Rússia.

É representada pela galeria Waterhouse & Dodd, em Londres, desde 2017 e possui atelier em Lisboa e no Funchal.

Já Sérgio Benedito nasceu no Funchal em 1978. É licenciado em Artes Plásticas, Variante de Pintura, pela Universidade da Madeira e mestre em Teorias da Arte pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, sendo actualmente, docente de Artes Visuais.

Link Cultura Madeira:

https://www.youtube.com/channel/UCzMKf7rk709MP4roem_gHnQ

Durante o dia de hoje, o projecto ‘Em Viagem’ Comentada é dedicado ao trabalho de Hugo Brazão, comentado por Francisco Clode.

Em destaque estará a obra ‘O Mice an’ men 2019’, trabalho em lona acrílica com protecção em poliuretano, cordas de nylon e algodão, borracha líquida, estrutura de suporte em ferro galvanizado, tinta acrílica.

Hugo Brazão, nascido no Funchal em 1989, vive e trabalha em Londres. É licenciado em Pintura na Faculdade de Belas – Artes de Lisboa, possui mestrado em Artes Plásticas na Central Saint Martins em Londres. Tem participado em exposições individuais e colectivas no Reino Unido, Portugal, Espanha e Itália. Foi recentemente premiado com o VIA Arts Prize, Londres, 2018.

Coube a Francisco António Clode Sousa comentar a obra de Hugo Brazão. Licenciado em História, variante de História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, Pós-Graduado em Museologia, Francisco Clode Sousa, foi instalador e primeiro director do Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Fortaleza de São Tiago no Funchal. Autor de numerosos projectos de requalificação museológica, como Museu de Arte Sacra do Funchal, Museu A Cidade do Açúcar, Museu Henrique e Francisco Franco, Museu Mary Jane Wilson, Casa Colombo-Museu do Porto Santo, exposição fundadora do Mudas-Museu de Arte Contemporânea, na Calheta, Solar do Aposento, entre outros. Autor e coautor de numerosas exposições sobre temas do património artístico da Madeira, como Obras de Referência dos Museus da Madeira, Palácio da Ajuda, em Lisboa, e as Ilhas do Ouro Branco no Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa.