O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) informa que a 4.ª edição do ‘Festival do Rum da Madeira’, que iria decorrer entre os dias 16 e 19 de Abril, na Avenida Arriaga, está suspenso por indicações do Governo Regional da Madeira.

Em comunicado, o executivo decidiu suspender todos os eventos, entre os meses de Março e Abril.