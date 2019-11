Ronaldo é super-herói da novela gráfica ‘Striker Force 7’

Na próxima segunda-feira, dia 11 de Novembro, é lançada mundialmente a novela gráfica ‘Striker Force 7’, em que Cristiano Ronaldo encarna um super-herói.

Editado pela Oficina do Livro/LeYa e publicado no formato de ‘graphic novel’, ‘Striker Force 7’ é o primeiro de uma colecção de três livros de super-heróis centrados na acção de uma agência mundial de combate ao crime que vai recrutar Cristiano Ronaldo, cujas capacidades físicas, de agilidade, poder de remate e, sobretudo, de trabalho em equipa, serão essenciais para proteger a Terra dos supervilões.

Cristiano surge rodeado de personagens mutantes com superpoderes num livro que se destina não só a fãs de super-heróis e de banda-desenhada, como a todas as crianças e adultos fãs de Ronaldo.

Apresentado, em Maio deste ano, pelo próprio Cristiano Ronaldo, ‘Striker Force 7’ é um produto oficial e um projecto transversal, que assumirá diversos outros formatos.

“Sempre fui fã de super-heróis e fiquei entusiasmado por ajudar a criar este novo projecto. Tal como o futebol liga culturas e pessoas de todo o mundo, acredito que os grandes personagens e heróis de animação também conseguem fazê-lo. É por isso que, para mim, é um enorme prazer juntar a paixão pelo futebol e pelos super-heróis neste projecto e poder partilhá-la com os meus fãs”, afirma o craque madeirense.

Por seu turno, o responsável de operações da VMS Communications, Diego Guarderas, diz que “o nome do Cristiano é sinónimo de profissionalismo, dedicação e êxito” e, por isso, o português «inspira pessoas de todo o mundo”.

Itália, onde joga o nosso craque, Rússia, Alemanha, Polónia, República Checa, Espanha, Holanda ou Grécia, estão entre os países que já adquiriram os direitos de publicação de Striker Force 7.

A história de ‘Striker Force 7’

“O OBI-9 é o mais avançado sistema de inteligência artificial da Terra, que absorve e reutiliza os superpoderes de todos os vilões, permitindo que sejam metidos na prisão secreta da agência mundial de combate ao crime Striker Force 7. No entanto o quartel-general da SF7 é invadido e o OBI-9 é destruído, originando a maior fuga de criminosos de sempre, liderada pela organização criminosa Cartão Vermelho. Todos os supervilões estão agora à solta e com os seus superpoderes restaurados! Felizmente, Lucas Santos (nome de código: Keeper), o cérebro da SF7, consegue construir uma versão mais avançada do sistema OBI, o OBI-X, que assume a forma de uma bola com inteligência artificial. O problema é que a nova arma é incontrolável e só alguém que seja absolutamente espectacular a lidar com uma bola poderá resolver o problema. Durante o processo, um dos cientistas da equipa vê na TV o fabuloso golo de bicicleta de Cristiano Ronaldo contra a Juventus e depressa é tomada a decisão de deixar entrar no grupo este outsider para fazer aquilo que eles não conseguem. Em pouco tempo, Cristiano Ronaldo passa a ser a única pessoa que consegue dominar a bola e o sistema OBI-X é recalibrado para que apenas ele a possa utilizar. A partir daqui tudo parece tornar-se mais fácil... mas convém ter em conta que a OBI-X tem inteligência artificial e, como tal, tem as suas próprias ideias sobre como combater o mal.

Além de Cristiano Ronaldo ou de Keeper, Striker Force 7 vai dar a conhecer aos leitores personagens como Skatey Cat, um peculiar skater da Califórnia (com quem Cristiano não vai muito “à bola”), Kaiju King, um verdadeiro monstro japonês, Singing Dragon, a menina bonita de Xangai cujo objectivo é ser a melhor... em tudo, Sita Shaolin, uma indiana fã de punk rock e de artes marciais, Tremor, um alemão bonacheirão sempre pronto a safar os colegas de equipa, e muitos outros, todos para descobrir a partir de 11 de novembro, nas livrarias de todo o mundo e, claro está, de Portugal, a terra de Cristiano Ronaldo!”