Quinteto de Metais MadBrass5 em concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto, no próximo dia 29 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com o Quinteto de Metais MadBrass5.

Esta formação possui cinco instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, tendo como principal objectivo a divulgação de repertório original para esta formação, assim como de adaptações de obras de referência de variados compositores dos últimos 400 anos da história da música.

O Quinteto de Metais MadBrass5 é constituído por Mário Pinto e Rui Vidal nos trompetes, Ruben Silva na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba.

Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal do Funchal.