Oiça a música que a madeirense Elisa Silva interpreta esta noite na semifinal do Festival da Canção

A madeirense Elisa Silva participa, esta noite, na primeira semifinal do Festival da Canção, transmitida em direto pela RTP a partir das 21h48. A canção ‘Medo de Sentir’, que tem música e letra de Marta Carvalho, será a sexta a ser interpretada em palco.

De recordar que, tal como a D7 noticiou, na sua edição de 2 de Fevereiro, Elisa Silva cresceu na Ponta do Sol, no seio de uma família ligada à música. Desde cedo começou a ganhar gosto pela música e aos 13 anos começou a dedicar-se com maior afinco a cantar.

No festival Summer Opening 2018, realizado no Parque de Santa Catarina, no Funchal, subiu a palco com Tiago Sena Silva. Depois, integrou o elenco do espectáculo ‘Saudades do Max’, um projecto que guarda com carinho e que gostaria de continuar a levar a palco.

Foi descoberta pela sua actual equipa de management ‘Great Dane’, quando cantava numa jam session num bar em Lisboa, onde actualmente estuda.

.

.

Medo de Sentir

Intérprete: Elisa

Música e Letra: Marta Carvalho

Qual é a saída

Eu acho que já não sei amar

E se o amor me convida

Agora não consigo aceitar

Parece que é rotina

A minha solidão teima em voltar

.

Eu não era assim

Mas agora tenho medo de sentir

Pergunta ao tempo ele sabe tudo sobre mim (x2)

.

Se me dás a tua mão

Eu não sei como vou reagir

Se falas de coração

Parece que estou outra vez a ouvir

Mais uma ilusão

Que não tarda muito em partir

.

Eu não era assim

Mas agora tenho medo de sentir

Pergunta ao tempo ele sabe tudo sobre mim (x2)

O que ele guarda, diz tudo o que eu sinto por ti

.

Eu já tentei mudar

Mas a vida levou

O melhor que eu tinha em mim

E se um dia eu voltar

Esperarás por mim?

.

Eu não era assim

Mas agora tenho medo de sentir

Pergunta ao tempo ele sabe tudo sobre mim (x2)

O que ele guarda, diz tudo o que eu sinto por ti