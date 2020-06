‘Observatório’ de Hélder Folgado hoje ‘em viagem’ comentada

A obra de Hélder Folgado, ‘Observatório’, em vime tratado sobre ferro, é a escolha para este domingo, 28 de Junho, na série dedicada aos trabalhos dos 22 artistas madeirenses, que marcaram presença na exposição no Centro Cultural-Quinta Magnólia.

A obra é comentada por Márcia de Sousa, com apoio de texto de António Barros, autor no domínio das artes visuais, com obra residente nas colecções da Fundação de Serralves, Museo Vostell Mapartida, Museu da Presidência da República, Fundação Joan Brossa, Museu da Água de Coimbra, Museu Fundação Bienal Cerveira, Universidade do México, Universidade de Coimbra, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e MUDAS.Museu.

Os vídeo (juntamente com os restantes da série) encontra-se disponível em todas as plataformas digitais do Governo Regional, entre as quais, o canal YouTube ‘Cultura Madeira’.

Nesta série ‘em viagem’ comentada, uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, várias personalidades são convidadas a comentar os trabalhos de vários artistas madeirenses.

Sobre o artista:

Hélder Folgado, nasceu em 1983 no Funchal, possui licenciatura e mestrado em Escultura pela Faculdade de Belas Artes do Porto.

Participou em várias exposições, projectos individuais e residências artísticas em Portugal e no estrangeiro.

Nos seus projectos artísticos recorre muitas vezes a materiais naturais não convencionais.

Em 2017 e 2018 leccionou os Workshops Wax: models and Drawings e Reshaping space throw models no curso de Architecture, Art and Planning, da Universidade de Cornell, NY, EUA.