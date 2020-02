Mulheres ‘À volta da mesa’ na Marca de Água

A Galeria Marca de Água, no Funchal, assinala ao longo dos próximos meses de Março e Abril, uma programação dedicada à mulher, apresentando um conjunto de iniciativas naquela que será uma nova parceria com a Associação Adoro Ser Mulher.

Ao longo de quatro segundas-feiras do mês de Março, a Associação Adoro Ser Mulher - D’ Madeira, presidida por Marisa Santos, em parceria com a Marca de Água, irá assim promover um ciclo de mesas redondas intitulado ‘Mulheres que fazem a Diferença’, debruçando-se sobre os vários temas.

Este evento é dirigido ao público em geral e de entrada livre. A organização solicita contudo, que seja feita a reserva de lugares pelo email: [email protected]

As conversas que decorrerão pelas 18 horas, na Galeria Marca de Água têm início no próximo dia 2 de Março, sob tema ‘À volta da mesa’ e contará com o seguinte painel de oradoras convidadas: Carolina Brederode, Catarina Bettencourt, Mafalda Freitas e Nídia Nunes Mendes. A moderação estará a cargo de Verónica Faria e a “Afitriã” será Marília Gonçalves.