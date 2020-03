Mini Eco Bar defende o fecho de todos os espaços na Madeira “sejam eles diurnos ou nocturnos”

Através de comunicado, o Mini Eco Bar acaba de anunciar o encerramento do espaço localizado na Rua da Alfândega “até novas directrizes”, mas defende o fecho de todos os espaços “sejam eles diurnos ou nocturnos”, numa clara alusão à medida do Governo Regional em não permitir a abertura de discotecas na Madeira.

“A opinião é unânime! Estamos a passar por algo de extrema gravidade e que nos apanhou a todos de surpresa. Para grandes males grandes remédios já diziam os nossos antepassados. As medidas tomadas pelos nossos governantes serão sem dúvida uma mais-valia para travar esta epidemia, agora não podemos ser ingénuos ao ponto de rotular de forma negativa apenas a noite e a animação como fontes de contágio, pois o vírus não vem com os DJs nem é nocturno. Se é para fechar, e nos concordamos com essa directriz, devem fechar todos os espaços, sejam eles diurnos ou nocturnos, [em locais] fechados ou abertos, à beira-mar ou na serra. FECHA TUDO! Aí sim estamos todos juntos no mesmo barco e a remar todos para o mesmo lado. Nós vamos fazer a nossa parte e manter o Mini encerrado até novas directrizes”, pode ler-se na nota publicada há instantes.