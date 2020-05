Maya e Anjos endereçaram mensagem de esperança aos madeirenses

Maya e os Anjos endereçaram uma mensagem aos madeirenses através da página ‘Dança com Sabores by Francis’, que foi criada para entreter as pessoas nesta altura de pandemia, com diversas aulas e actividades.

A apresentadora do ‘Manhã CM’, da CMTV, disse que tem vindo a “acompanhar o projecto” e espera poder receber Francis e Yvonne Cardoso no programa, que apresenta em conjunto com Nuno Eiró.

Maya teceu rasgados elogios à Madeira, tendo mesmo chamado de “terra de sonho”, à qual pretende voltar assim que for possível.

Recorde-se que a taróloga esteve, no ano passado, na Região para apresentar o ‘Madeira Fashion Weekend’, a convite de Elma Aveiro.

Os Anjos, dupla constituída por Nelson e Sérgio Rosado, endereçaram também uma “mensagem de esperança” aos madeirenses e esperam poder voltar a actuar na Região quando a pandemia passar. Enquanto isso não acontece, sugeriram que ouvissem a nova música, intitulada ‘Tempo’, que é já um sucesso.

Recorde-se que os artistas nacionais estiveram, no ano passado, a actuar na Semana do Mar do Porto Moniz.

Sobre os impulsionadores da ‘Dança com Sabores’, importa referir que Francis e Yvonne Cardoso foram semi-finalistas do ‘Factor X’, no Reino Unido.

A iniciativa ‘Dança com Sabores by Francis’ foi criada em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal.