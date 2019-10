‘Mar de Vida ou... Mar de Plástico?’ em exposição no Clube Naval

No âmbito das actividades de educação ambiental Bandeira Azul 2019, a Marina do Funchal e o Clube Naval do Funchal exibem, amanhã (dia 25 de Outubro), na Quinta Calaça, a exposição ‘Mar de Vida ou... Mar de Plástico?’.

Os trabalhos foram criados pelos alunos do curso de Design da Universidade da Madeira que, em articulação com a Estação de Biologia Marinha do Funchal, colaboraram com um projecto de investigação sobre a poluição nos oceanos.

Através de trabalho de campo, limpeza de praias, palestras e sessões de intensa discussão, exploraram de que forma o Design de Comunicação pode contribuir para uma tomada de consciência ambiental e ajudar a construir pontes para um futuro mais sustentável.

O excesso de plástico foi uma das principais áreas de investigação, um tema globalmente urgente e muito próximo da vida da nossa ilha.

A exposição estará disponível para visita durante o Fórum Naval, evento que acontece durante a manhã desta sexta-feira e cuja uma das temáticas em análise será o Lixo Marinho e o seu impacto na qualidade do mar.