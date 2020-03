Madeirenses ‘Men on the Couch’ lançam videoclip da música ‘Na Lua’ do álbum ‘Senso Comum’

A banda madeirense Men on the Couch, que em Outubro de 2019 lançaram o seu primeiro álbum para a ‘rua’ denominado ‘Senso comum’, apresentaram esta noite o seu videoclip da música ‘Na Lua’, sexta faixa do álbum de estreia dos jovens músicos da Madeira.

““Na lua” lança-nos numa viagem entre o real e o imaginário. Esta canção convida-nos a tirar os pés da terra e deambular pelos confins do seu pensamento, um lugar livre onde existe espaço para saltar, dançar e cantar e onde os vastos terrenos inabitados fazem-nos repensar e restringir as nossas preocupações ao essencial. Não existem rendas para atrasar, gravidades para nos pesar, águas para nos desidratar nem, pelo que se sabe, Covid-19 para nos atormentar. Este é o terceiro single e videoclip do nosso álbum Senso Comum. A realização e produção deste vídeo ficou a cargo dos urbanistas, a quem deixamos um grande agradecimento pelo excelente trabalho. Obrigado também à Ana Bárbara Correia pela magnifica actuação”, podemos ler na página de facebook da banda insular.

Assista aqui ao videoclip que está já a ‘rodar’ no youtube.