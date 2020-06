Livro para braguinha editado pelo Conservatório será apresentado amanhã

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta amanhã, 24 de Junho, pelas 15 horas, através da plataforma Microsoft Teams e simultaneamente em directo para o Facebook, a sua mais recente edição: ‘Contrastes – Exercícios para Braguinha’, da autoria de Daniel de Jesus, numa apresentação a cargo da professora Sandra Gouveia, directora da EB1/PE/C Eng.º Luís Santos Costa (Machico).

O livro destina-se à utilização dos alunos da modalidade de cordofones tradicionais da Madeira, projecto coordenado pela Direcção de Serviços de Educação Artística da Direcção Regional de Educação, bem como a todos aqueles que queiram dar os primeiros passos na aprendizagem do braguinha.

De acordo com o Conservatório, as composições deste livro foram escritas pelo professor Daniel de Jesus para os alunos com que tem vindo a desenvolver a modalidade artística de cordofones tradicionais, ao longo dos últimos anos, na EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa. Neste contexto de sala de aula, surgiu a necessidade de criar materiais novos e diferentes para aplicar no ensino e na prática deste cordofone tradicional.

Segundo o autor, as músicas presentes neste livro são “simples e começam com exercícios com cordas soltas para facilitar o primeiro contacto com o braguinha e para que os alunos façam a exploração sonora do mesmo, mas que progride para o ensino de algumas notas deste instrumento, apresentadas por grau de dificuldade”.

Daniel de Jesus explica ainda que as notas são acrescentadas por norma uma a uma, para que haja facilidade na sua aquisição, salientando o facto de a nota dada na música anterior ser uma constante na música a seguir para a sua consolidação, fazendo assim um seguimento lógico na numeração dos exercícios apresentados.

Neste livro, todos os exercícios são acompanhados por um instrumental e pelo seu ‘playback’ para que o aluno possa praticar em casa, ao seu ritmo, e repita o exercício as vezes que achar necessário. Todos os exercícios presentes no livro estão cifrados para que possam ser acompanhados por qualquer outro instrumento harmónico, ou para que possam ser criados novos acompanhamentos para os exercícios apresentados.

Autora do prefácio do livro, Sandra Gouveia refere que, ao melhorar a imagem dos cordofones tradicionais madeirenses, e tendo em mente as suas vivências pessoais, Daniel de Jesus “traça um conjunto de exercícios educativos que, a partir de músicas simples, pretende demonstrar e suscitar o entendimento da dinâmica fundamental e necessária para a aprendizagem do braguinha, através da exploração das potencialidades dos cordofones tradicionais madeirenses”.

A professora acescenta ainda que com o intuito de facilitar o processo e a aplicação das suas propostas, sugere ainda “várias técnicas e um reportório musical de qualidade, proporcionando ao aluno experiências musicais plenas de uma participação activa”.

“Esboçada, com minúcia, para uma utilização variada, a obra que nos oferece, para além de demonstrar o respeito à defesa da identidade cultural madeirense, representa um importante contributo ao ensino e à aprendizagem de um instrumento, revestida de características únicas na interacção e experimentação, favorecendo a (re)construção e apropriação do conhecimento artístico”, escreve Sandra Gouveia.

Segundo o Conservatório esta obra é “mais um marco importante no ensino dos cordofones tradicionais da Madeira”.

O livro estará, posteriormente, disponível para venda na Loja Online do Conservatório (lojaconservatorio.pt/), ao preço de 9,99 euros, que se destinam a apoiar os custos de produção desta edição.