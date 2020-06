Juan Freitas apresenta novo tema ‘Madeira is Waiting for You’

Já começou a rodar nas rádios o novo tema de Juan Freitas, através da Warm Up Production. Chama-se ‘Madeira is Waiting for You’ e, segundo o músico, em entrevista à TSF-Madeira e ao DIÁRIO, esta é uma forma de agradecer tudo aquilo que os turistas fizeram pela ilha antes da pandemia e um convite para o regresso, de forma a alavancar a economia regional e a promover a Madeira no estrangeiro.

O tema, em português e inglês, contou com a participação de cantores e músicos de várias gerações.

A música é de Juan Freitas, a letra de Juan Freitas e Carmo Gonçalves e a produção esteve a cargo de Ricardo Vasconcelos, dos Amor Electro.

Saiba mais na edição impressa de amanhã do DIÁRIO.