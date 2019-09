‘Jojo Rabbit’ vence prémio do público do Festival Internacional de Cinema de Toronto

O filme “Jojo Rabbit” venceu no domingo o prémio do público do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), tornando-se assim um forte candidato a vencedor dos Óscares deste ano.

O filme do realizador neozelandês Taika Waititi - uma sátira sobre a Segunda Guerra Mundial, em que uma criança alemã de 10 anos tem Hitler como amigo imaginário - foi o filme mais votado pelo público que assistiu aos filmes que desde 05 de setembro foram passando na 44.ª edição do TIFF.

Embora o prémio monetário seja pouco elevado em comparação com outros eventos do género - 15 mil dólares (cerca de 13.500 euros) -, o vencedor deste festival canadiano é considerado por muitos como um dos barómetros mais rigorosos para prever quais filmes serão bem-sucedidos no Óscares.

O Festival Internacional de Cinema de Toronto encerrou domingo a sua 44.ª edição, tendo incluído vários filmes portugueses na programação, desde o novo trabalho de Pedro Costa ao mais recente de Tiago Guedes.

A primeira edição do festibval com a portuguesa Joana Vicente como diretora executiva exibiu “Vitalina Varela”, de Pedro Costa, premiado com o Leopardo de Ouro do Festival de Locarno, “A Herdade”, de Tiago Guedes, que a crítica independente premiou em Veneza, com o prémio paralelo Bisato d’Ouro (Enguia de Ouro), “Sol Negro”, de Maureen Fazendeiro, e ainda a curta-metragem “A mordida”, de Pedro Neves Marques.

O festival contou ainda com as coproduções portuguesas “Frankie”, de Ira Sachs, “Liberté”, de Albert Serra, e “Made in Bangladesh”, de Rubaiyat Hossain. Na programação do festival encontrava-se ainda “Color out of space”, de Richard Stanley, com Nicolas Cage, filmado em Portugal.

Os filmes exibidos são premiados por votação do público.