João Quintino anima festas da Banana e da Lapa

O artista popular madeirense, João Quintino, marca presença, este sábado (20 de Julho) na Festa da Banana e na Festa da Lapa.

O cantor actua primeiro na Madalena do Mar, pelas 18 horas, seguindo depois para o Paul do Mar, onde tem actuação marcada à meia-noite.

No domingo (dia 21), João Quintino, volta a marcar presença no programa ‘Somos Portugal’, da TVI, que estará na Festa no Zoomarine, em Albufeira. Na ocasião, o artista irá interpretar dois temas do meu mais recente trabalho discográfico ‘Ela é um Furacão’ e ‘Balançando nesta Kizomba’.