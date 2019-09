João Quintino actua em Outubro na África do Sul

João Quintino está de passagem pela África do Sul com vista a diversas actuações junto da comunidade portuguesa. O artista madeirense foi recebido no Aeroporto de Joanesburgo por um grupo de fãs, nesta terceira viagem realizada este ano àquele país sul-africano.

Os espectáculos musicais estão marcados para os dias 6, 13 e 20 de Outubro, em Cape Town, Nelspruit e numa terceira cidade a anunciar brevemente.

Até ao momento, João Quintino conta com cinco CDs editados, temas musicais portugueses que interpreta junto da comunidade portuguesa radicada no estrangeiro.