Já não há bilhetes à venda para a peça ‘Casal da Treta’

As duas sessões da peça ‘Casal da Treta’, agendadas para esta sexta-feira e sábado, já se encontram esgotadas. A peça que chega à Madeira através de uma organização do DIÁRIO de Notícias, conta com José Pedro Gomes e Ana Bola nos papéis de Zezé e Maria Odete (Détinha).

O palco escolhido é o Centro de Congressos do Casino da Madeira, com as sessões a terem o seu início marcado para as 21h30.

Durante o dia de hoje foram vendidos os últimos bilhetes.